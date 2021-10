In Darmstadt ist der Deutsche Umweltpreis verliehen worden.

Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an die Frankfurter Ökologin Katrin Böhning-Gaese und den Greifswalder Moor-Forscher Hans Joosten. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert.



Bundespräsident Steinmeier mahnte in seiner Laudatio ein schnelleres und entschlosseneres Handeln beim Klimaschutz an. Er sagte in Darmstadt, Pandemie und Hochwasser hätten gezeigt, wie verletzlich die Menschen seien. Deshalb müsse konsequent umgesteuert werden. Allerdings sei die Lücke zwischen Zielen und konkretem Handeln nach wie vor viel zu groß. Der Bundespräsident bezeichnete den Kampf gegen den Klimawandel als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.