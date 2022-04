Vereinte Nationen

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Irak noch viele Massengräber des IS entdeckt werden. (dpa / Albaraka News)

Der Leiter des Untersuchungsteams für Verbrechen des IS, Ritscher, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zahl der Massengräber in dem Land sei erstaunlich hoch, und etliche seien noch nicht geöffnet worden. Es gehe um wichtige Beweismittel. Daraus lasse sich unter anderem schließen, wie viele Menschen von Anhängern der Terrormiliz getötet worden seien. Er betonte, die Kriegsverbrechen des IS seien hochgradig bürokratisch organisiert gewesen. Es habe sich nicht um Einzeltaten gehandelt.

Der IS hatte 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Irak ebenso wie in Syrien unter seine Kontrolle gebracht. Inzwischen gilt die Terrormiliz militärisch als besiegt, allerdings sind in beiden Ländern weiterhin Gruppen von Kämpfern aktiv.

