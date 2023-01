Das Oberlandesgericht in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Marius Becker)

Der deutsche Staatsangehörige Akram El A. soll für sechs Jahre in Haft, wie das Gericht mitteilte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann zwischen 2012 und 2014 dreimal nach Syrien gereist war, um die als salafistisch eingestufte syrische Vereinigung Ahrar al-Sham zu unterstützen. Der Beschuldigte beteiligte sich demzufolge auch an Kampfeinsätzen. Er habe sich des versuchten Totschlags und der Terrorismusfinanzierung schuldig gemacht. Der Mann wies die Vorwürfe zurück und erklärte vielmehr, er habe in Syrien in einem Flüchtlingslager gearbeitet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.