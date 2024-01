Hochwasser

Deutscher Wetterdienst: Beim Regen Entspannung in Sicht

In den Hochwassergebieten Niedersachsens und Sachsen-Anhalts ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aufgrund nachlassenden Regens Entspannung in Sicht. Bundeskanzler Scholz will sich am Mittag im Süden Sachsen-Anhalts über die Hochwasserlage informieren.