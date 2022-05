Unwetter-Bilanz

In Paderborn hat das Unwetter schwere Schäden verursacht. Der Deutsche Wetterdienst hat einen Tornado in der Stadt in Nordrhein-Westfalen bestätigt. (Lino Mirgeler/dpa)

Betroffen war vor allem Nordrhein-Westfalen. Im westfälischen Paderborn wurden nach Polizeiangaben mehr als 40 Menschen zum Teil schwer verletzt. Dort wurden zahlreiche Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt, die Behörden rechnen mit Schäden in Millionenhöhe. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte drei Tornados in der Region. In Rheinland-Pfalz kam ein Mann durch einen Stromschlag in einem überfluteten Keller ums Leben. Im bayerischen Mittelfranken wurden 14 Menschen verletzt, als eine Holzhütte einstürzte.

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Die Deutsche Bahn meldet in Folge der Unwetter noch einzelne Beeinträchtigungen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.