Der diesjährige Sommer war der zweitheißeste seit dem Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.

Dies teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach in einer ersten Bilanz mit. Demnach lag die Durchschnittstemperatur zwischen Juni und August bei 19,3 Grad. Lediglich im Sommer 2003 war es mit durchschnittlich 19,7 Grad wärmer. Am heißesten war es in diesem Sommer in Sachsen-Anhalt; dort waren es durchschnittlich 20,2 Grad.



Von Ende Juli bis fast Ende August lag Deutschland nach Angaben der Meteorologen durchgängig im Einflussbereich von Heißluft, die aus Südeuropa kam. Zuvor hatte bereits der Juni mit schwülheißem Wetter begonnen.