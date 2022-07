Wasserspender können eine Maßnahme in Städte sein, die bei großer Hitze für eine ausreichende Trinkwasserversorgung sorgen (picture alliance/dpa)

Die bisher höchste Temperatur sei am Mittwoch in Hamburg und nicht wie zunächst berichtet in Baden-Württemberg gemessen worden, teilte der DWD mit. Der bundesweit höchste Wert wurde demnach mit 40,1 Grad an der Messstelle Hamburg-Neuwiedenthal ermittelt. Ein zunächst gemeldeter vorläufiger Höchstwert von 40,3 Grad aus Bad Mergentheim habe sich nicht bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.