Das vergangene Frühjahr war dem Deutschen Wetterdienst zufolge eines der trockensten seit Aufzeichnungsbeginn 1881.

Wie der Wetterdienst in Offenbach mitteilte, verzeichneten die Meteorologen nur etwa die Häfte der sonst üblichen Regenmenge. Im Sommer seien die Böden deshalb staubtrocken gewesen - und dies das dritte Jahr in Folge. Der Sommer erreichte zwar fast das durchschnittliche Regenniveau, konnte das vorhandene Wasserdefizit aber kaum noch ausgleichen. Am trockensten war es den Angaben zufolge im Westen Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.