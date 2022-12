Auch der Schienenverkehr könnte beeinträchtigt sein. (dpa/ Bernd Thissen)

Wegen des Eisregens könne es Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr geben. Stellenweise könnten Straßen und Schienenwege unpassierbar werden.

In mehreren Regionen fällt wegen des Glatteises heute der Unterricht aus: Unter anderem sagten die zuständigen Behörden den Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der Region Hannover und im Landkreis Osnabrück ab. Auch die Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis Göttingen bleiben heute geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.