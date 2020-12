Das Jahr 2020 ist in Deutschland das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst nach ersten Auswertungen in Offenbach mit. Die Durchschnittstemperatur betrug demnach 10,4 Grad, etwas weniger als im Rekordjahr 2018, als die mittlere Temperatur bei 10,5 Grad lag. 2020 sei das zehnte Jahr in Folge mit überdurchschnittlichen Temperaturen.



Der Klima-Vorstand des Deutschen Wetterdienstes, Fuchs, bezeichnete die Daten als alarmierend. Klimaschutz sei das Gebot der Stunde. Man müsse jetzt handeln. 2020 sei zudem sehr sonnenscheinreich und das dritte zu trockene Jahr in Folge gewesen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.