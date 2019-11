Der diesjährige Deutsche Zukunftspreis geht an Software-Entwickler, die ein Programm zur Verbesserung von Geschäftsprozessen erarbeitet haben.

Bundespräsident Steinmeier überreichte am Abend in Berlin die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung an eine Gruppe von Informatikern der Firma Celonis. Das sogenannte "Process Mining" gilt als Schlüsseltechnologie, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Die Technologie analysiert dafür Datenbestände von Unternehmen. Das Programm soll Abweichungen von Zielvorgaben erkennen, bevor sie eintreten.



Der Deutsche Zukunftspreis ist eine Auszeichnung des Bundespräsidenten und gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftspreise.