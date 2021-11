17.11.2021, Berlin: Ugur Sahin (l-r), seine Frau Özlem Türeci, Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, Katalin Kariko, Senior Vizepräsidentin von Biontech, und Christoph Huber, Gründer von Biontech, bekommen den Deutschen Zukunftspreis 2021. Neben ihnen steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit dem Deutschen Zukunftspreis zeichnet der Bundespräsident Einzelpersonen oder (Christophe Gateau/dpa)

Bundespräsident Steinmeier verlieh die Auszeichnung in Berlin dem Team um die Firmengründer Özlem Türeci und Ugur Sahin. Steinmeier sagte, die Entwickler hätten es in einer beispiellos kurzen Zeit geschafft, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und mit abgeschlossenen Studien bis zur Zulassung zu bringen. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in der deutschen Wissenschaft und ist mit 250.000 Euro dotiert. Voraussetzung für die Vergabe ist, dass eine Innovation auch bereits zur Marktfähigkeit entwickelt wurde.

Biontech hatte zusammen mit dem US-Pharmariesen Pfizer als eines der ersten Unternehmen einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Mit dem mRNA-Vakzin gab das Mainzer Unternehmen nicht nur der Impfkampagne weltweit einen enormen Schub, sondern begründete auch eine neue Ära in der Medizin.

Auch für Ehrenbürgerschaft der Stadt Mainz vorgeschlagen

Dem Biontech-Gründerehepaar steht noch eine weitere Auszeichnung bevor: Türeci und Sahin sollen gemeinsam mit dem österreichischen Wissenschaftler Christoph Huber Ehrenbürger der Stadt Mainz werden. Dort ist Biontech ansässig. Die drei hätten zum weltweiten Renomee der Stadt beigetragen, sagte der Mainzer Oberbrügermeister Michael Ebling bei der Bekanntgabe der Ehrung. Nötig ist allerdings noch die Zustimmung durch den Stadrat, der in der kommenden Woche abstimmen soll.

Historische Steuermehreinnahmen durch Biontech

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt mitgeteilt, dass der von Biontech entwickelte mRNA-Impfstoff der Landeshauptstadt Steuermehreinnahmen von historischem Ausmaß beschert. Allein für 2021 rechnet die Verwaltung mit einem Haushaltsüberschuss von 1,1 Milliarden Euro.

