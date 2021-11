17.11.2021, Berlin: Ugur Sahin (l-r), seine Frau Özlem Türeci, Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, Katalin Kariko, Senior Vizepräsidentin von Biontech, und Christoph Huber, Gründer von Biontech, bekommen den Deutschen Zukunftspreis 2021. Neben ihnen steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit dem Deutschen Zukunftspreis zeichnet der Bundespräsident Einzelpersonen oder (Christophe Gateau/dpa)

Bundespräsident Steinmeier verlieh die Auszeichnung in Berlin dem Team um die Firmengründer Özlem Türeci und Ugur Sahin. Steinmeier sagte, die Entwickler hätten es in einer beispiellos kurzen Zeit geschafft, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und mit abgeschlossenen Studien bis zur Zulassung zu bringen. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in der deutschen Wissenschaft und ist mit 250.000 Euro dotiert.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.