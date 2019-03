Im Streit über den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei hat ein Vertreter des US-Militärs Drohungen an die Adresse Deutschlands konkretisiert.

Der Kommandeur der Nato-Truppen in Europa, Scaparrotti, sagte bei einer Anhörung im US-Kongress, sollte Deutschland Huawei am Aufbau seines 5G-Netzes beteiligen und das Netz Teil der militärischen Kommunikationsnetze werden, werde die Nato auf diesem Weg nicht mehr mit den deutschen Kollegen kommunizieren. In einem Brief an das Bundeswirtschaftsministerium hatte der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, Anfang der Woche ebenfalls davor gewarnt, dass die Kooperation mit den deutschen Geheimdiensten eingeschränkt werden könnte.



Die US-Regierung wirft Huawei eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vor. Unter anderem haben die Vereinigten Staaten Bedenken, dass der Konzern seine technischen Möglichkeiten für Spionageaktivitäten nutzen und der chinesischen Regierung zur Verfügung stellen könnte. Das Unternehmen weist alle Sicherheitseinwände zurück.