Das deutsche Drama "Systemsprenger" ist für den Europäischen Filmpreis nominiert.

Das gaben die Ausrichter auf dem Filmfestival im spanischen Sevilla bekannt. Die 11-jährige Hauptdarstellerin, Helena Zengel, ist darüber hinaus als beste europäische Schauspielerin nominiert. Als bester europäischer Schauspieler hat unter anderen der "Gundermann"-Darsteller Alexander Scheer eine Nominierung erhalten.



Die Gala ist am 7. Dezember in Berlin geplant. Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt in Europa verliehen. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche.