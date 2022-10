Das deutsches Flugabwehrsystem Iris-T ist in die Ukraine geliefert worden. (Wolfgang Kumm / dpa / Wolfgang Kumm)

Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Insgesamt will Deutschland vier dieser je 140 Millionen Euro teuren Systeme an die Ukraine liefern. Sie können Ziele in 20 Kilometern Höhe und 40 Kilometern Entfernung treffen. Verteidigungsminister Resnikow hatte erklärt, mit dieser hochmodernen Flugabwehr beginne eine neue Ära der Verteidigung der Ukraine. Derweil plant Russlands nach den Worten von Staatschef Putin momentan keine so großanlegten Luftangriffe auf ukrainische Ziele wie zu Beginn dieser Woche. Bei der aktuellen militärischen Lage sei das "nicht notwendig", sagte Putin auf einer Konferenz in Kasachstan.

Russland hatte am Montag mehr als 80 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, darunter auch auf die Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Angaben waren rund 20 Menschen waren getötet und mehr als 100 verletzt worden.

