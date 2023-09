Nations-League-Spiel Dänemark gegen Deutschland: Lina Magull im Zweikampf mit Sofie Pedersen (IMAGO / Eibner-Pressefoto / Memmler)

In der Nations League unterlag das Team in Dänemark mit 0:2. In Abwesenheit der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg traf Amalie Vangsgaard doppelt für die insgesamt besseren Gastgeberinnen (23./64. Minute). Die von Co-Trainerin Britta Carlson betreute DFB-Elf präsentierte sich in Viborg vor 4.200 Fans im ersten Länderspiel nach dem Vorrundenaus bei der WM in Australien und Neuseeland über weite Strecken schwach. Nur als Sieger der Vierergruppe in der Nations League besteht weiter die Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

