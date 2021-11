Eine Abschiebehafteinrichtung (Archivbild) (imago images / Michael Schick)

Die Gesetzesänderung von 2019, wonach die Unterbringung von Abschiebegefangenen in einer Justizvollzugsanstalt pauschal bis Mai nächsten Jahres erlaubt werde, sei rechtswidrig, erklärte der Generalanwalt. Hintergrund ist ein Fall vor dem Amtsgericht Hannover. Es muss entscheiden, ob ein Pakistani seine Abschiebehaft zurecht in der Justizvollzugsanstalt Hannover verbringt.

Grundsätzlich gilt nach EU-Recht, dass Abschiebehäftlinge nur in einer Notlage in einer gewöhnlichen Haftanstalt untergebracht werden dürfen. Dem Gutachter zufolge bestehen die Voraussetzungen für eine solche Notlage in Deutschland nicht.

Das Gutachten ist für EuGH-Richter nicht bindend, häufig orientieren sie sich aber daran. Ein Urteil im konkreten Fall dürfte in einigen Monaten fallen.

Az.: Rechtssache C-519/20

