Die Integration von Geflüchteten ist nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auf einem guten Weg.

Dies geht aus mehreren Studien über die berufliche und schulische Situation der Menschen hervor, deren Zwischenbilanz das DIW in Berlin vorstellte. Demnach haben 43 Prozent der Geflüchteten in den drei Jahren nach ihrer Ankunft eine Beschäftigung gefunden. Bei Frauen ist der Anteil geringer als unter Männern; Hauptgrund ist die Betreuung der Kinder. Die Erwartungen der Geflüchteten haben sich den Studien zufolge allerdings nur teilweise erfüllt. Bei der ersten Befragung 2016 waren noch zwei Drittel davon ausgegangen, dass sie binnen zwei Jahren Arbeit finden würden. Insbesondere Frauen und psychisch geschwächte Zuwanderer müssten bei der Integration in den Arbeitsmarkt daher stärker unterstützt werden, erklärte das DIW.



Positive Trends zeigen sich laut der Zwischenbilanz bei der Integration von Kindern und Jugendlichen. Mehr als die Hälfte besuchen demnach eine Ganztagsschule. Die Identifikation mit der Schule sei sogar stärker als bei einheimischen Kindern, stellt das DIW fest. Sprachlich sind die Kinder ihren Eltern voraus: Nahezu alle reden mit ihren Freundinnen und Freunden Deutsch.



Datengrundlage für die vier DIW-Berichte sind repräsentative, wiederholte Befragungen von Geflüchteten, von denen die meisten 2015 zugewandert sind. Sie wurden ergänzt durch Befragungen der Gesamtbevölkerung. Die Ergebnisse beruhen auf Daten für die Jahre 2016 bis 2018.