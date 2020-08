Eine großangelegte Studie in Deutschland soll mehr Klarheit in die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen bringen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und der Verein "Mein Grundeinkommen" begannen das Forschungsprojekt heute in Berlin. Von Frühjahr 2021 an erhalten 120 Menschen jeweils drei Jahre lang ein Grundeinkommen in Höhe von 1.200 Euro pro Monat. Wer seinen ersten Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich bewerben. Sobald eine Million Bewerber zusammengekommen sind, beginnt ein Auswahl- und Auslosungsprozess.



Ziel des Modellprojekts ist es, die Wirkung der Zahlung auf den Einzelnen und Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben zu erforschen. Dabei steht im Zentrum, ob und wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Berufstätigkeit der Testpersonen auswirkt. Untersucht werden auch die psychologischen Aspekte, ob das Grundeinkommen etwa hilft, Stress zu verringern und in der Folge die Lebenszufriedenheit und gesellschaftliches Engagement zu erhöhen.



Finanziert wird die Aktion durch Spenden von mehr als 140.000 Privatpersonen. An der wissenschaftlichen Begleitung sind neben dem DIW auch das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern sowie die Universität Köln beteiligt.