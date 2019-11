Muslime haben nach Ansicht des Ahmadiyya-Imams Ahmad ihren eigenen Bezug zu Menschenrechten.

Die den Menschenrechten zugrundeliegende Menschenwürde werde schon im Koran beschrieben, sagte Ahmad auf einer Tagung des Deutschen Islamforums in Frankfurt am Main. Der Islam sehe die Unverletzlichkeit der Person, Gleichberechtigung und Respekt gegenüber anderen Menschen und Religionen vor. Die in der UNO-Menschenrechtserklärung festgehaltenen Rechte seien aber eher ein machtpolitisches Instrument als universelle Rechte, so Ahmad weiter. Es handle sich um ein westlich geprägtes Menschenrechtsregime.



Dem widersprach der Ditib-Dialogbeauftragte Öztürk. Die Menschenrechte seien ein Produkt der gesamten Menschheit, sagte er. Eine Frontstellung von westlichen und östlichen Menschenrechten sei falsch, weil die Kulturen in der Geschichte sich ständig wechselseitig beeinflusst hätten. Der hannoveraner Politikwissenschaftler Schulte kritisierte diejenigen Muslime, die ihr Verständnis von Gottesrecht über die Menschenrechte stellten. Den Vorrang der Menschenrechte müssten alle gesellschaftlichen Gruppen anerkennen.



Die Ahmadiyya ist eine eigenständige Gruppierung innerhalb des Islams, die in den 1880er Jahren im damaligen Britisch-Indien gegründet wurde. Manche Muslime sehen in ihr eine eigene Religionsgemeinschaft. In einigen islamischen Ländern sind ihre Anhänger Verfolgungen ausgesetzt.