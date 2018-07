Perez, Patitucci und Blade agieren so intuitiv und eingespielt, dass sie mittlerweile ohne Netz und doppelten Boden improvisieren. Es ist kein Free Jazz, aber eine im besten Sinne freie, offene Musik - das, was ihr langjähriger Arbeitgeber Wayne Shorter, bekannt für seine Wortspiele, als "duty-free music" bezeichnet. Ein Satz, den Danilo Perez vor wenigen Jahren entdeckte, ist inzwischen zu seinem Mantra geworden: "Das Leben beginnt erst am Ende der Komfortzone". In Frankfurt präsentierte das Trio das Programm seines Albums "Children of the Light": Dort geht es um Themen wie Licht, Raum, das Universum - Phänomene, die gerade auch Shorter immer wieder inspirieren.

Danilo Perez - Piano

John Patitucci - Bass

Brian Blade - Schlagzeug

Deutsches Jazzfestival Frankfurt, 28. Oktober 2017