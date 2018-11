Das Bundeskartellamt wird die neuen Gebühren für Handgepäck in Maschinen der Billigfluglinie Ryanair nicht prüfen.

Dazu fehle es an den entsprechenden Zuständigkeiten und Eingriffsrechten, sagte ein Sprecher der Behörde in Bonn. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte das Vorgehen von Ryanair und kündigte eine rechtliche Prüfung an. Wenn am Ende des Buchungsprozesses noch Gebühren für Handgepäck auftauchten, stelle sich der genannte Flugpreis als Mogelpackung heraus, erklärte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Presse-Agentur. In Italien hatte gestern die Kartellbehörde die neuen Richtlinien des Billigfliegers Ryanair gestoppt. Bisher war ein kleiner Rollkoffer kostenlos. Jetzt kostet er sechs Euro extra.