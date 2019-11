Kinder sind in Deutschland deutlich häufiger von Armut betroffen als Erwachsene.

Einer Studie des Deutschen Kinderhilfswerks zufolge übersteigt die Quote bei Kindern in allen 16 Bundesländern die von Erwachsenen. Der Präsident der Organisation, Krüger, fordert mehr Engagement von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderung armer Kinder und ihrer Familien sowie unbürokratische Zugänge zu staatlichen Leistungen müssten höchste Priorität haben, sagte Krüger bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Er sieht eine Grundsicherung von Kindern als eine Möglichkeit, um Armut effektiver zu bekämpfen.



Krüger appellierte zudem an die Bundesregierung, den Vorschlag der Familienministerkonferenz aufzugreifen und sogenannte Familienservicezentren einzurichten. Darin sollen Familien beraten werden und auch Unterstützung beantragen können.