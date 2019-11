Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Krüger, ist im Amt bestätigt worden.

Das teilte die Organisation nach einer Mitgliederversammlung in Berlin mit. Krüger steht seit 1995 an der Spitze des Hilfswerks. Anlässlich seiner Wiederwahl sagte er, die deutsche Gesellschaft blende weiterhin an vielen Stellen die Interessen von Kindern aus. Deshalb setze er sich weiter für eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ein. Als eines der zentralen Themen nannte Krüger die Bekämpfung von Kinderarmut.