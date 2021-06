Jetzt haben wir also ambitioniertere Ziele in Sachen Klimaschutz. Das ist insofern gut, als dass es überfällig ist, dass Deutschland erkennt, dass mehr notwendig ist, um das Klima und damit unseren Wohlstand zu schützen. Das ist insofern aber auch bedauerlich, weil mit der Änderung herzlich wenig auf den Weg gebracht wurde, um diese neuen Ziele auch zu erreichen - und dass sie überhaupt reichen, ist auch zweifelhaft, mahnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das neue Gesetz wäre damit in doppelter Hinsicht ungenügend.

Fundamentale Auswirkungen jetzt schon spürbar

Klimaschutzpolitik ist kein Selbstzweck – sie dient der Bewahrung unserer Lebensgrundlagen. Darauf hat auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung Ende April hingewiesen. Im Klimaschutzgesetz selbst ist festgelegt, dass es dazu dienen soll, die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens umzusetzen, also die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Auch das ist kein Selbstzweck, sondern ist der international verhandelte Rahmen einer Veränderung, die wir gerade noch so stemmen können. Denn auch bei geringen Veränderungen der globalen Temperatur, sind die Auswirkungen fundamental. Und jetzt schon spürbar.

In Deutschland merken wir die Zunahme von Hitze- und Trockenperioden, Extremwettereignisse nehmen zu, gerade ist ein Tornado durch Tschechien gefegt und hat Menschen in den Tod gerissen. Die Nordostpassage ist inzwischen den Sommer über eisfrei, Gletscher auf Bergspitzen verschwinden. Die Veränderung ist längst da. Noch können wir als Weltgemeinschaft ihre Intensität beeinflussen. Aber dafür tragen eben vor allem die Industrieländer, deren heutiger Reichtum auf fossilen Energien beruht, die größte Mitverantwortung.

Es gibt noch immer kein CO2-Budget

Dieser Verantwortung wird Deutschland auch mit den neuen Klimazielen nicht gerecht. Sie reichen nicht, um die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Das sagen nicht nur Umweltverbände und die Opposition, das sagen vor allem Fachleute aus der Wissenschaft, etwa dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen fordert seit Jahren eine neue Berechnung als Grundlage für Klimapolitik - ein CO2-Budget - also eine Art restlicher Kontostand, sodass wir wissen, was wir noch an CO2 verbrauchen können, um die Pariser Ziele einzuhalten. Um die Veränderungen klein zu halten.

Doch auch das neu zu regeln, hat die Bundesregierung verpasst.

Statt nach vorne zu schauen und eine Restmenge CO2 festzulegen, legt man den Bezugspunkt weiterhin in die Vergangenheit - 65 Prozent CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 - welch theoretische, kaum in der Öffentlichkeit nachzuvollziehende Größeneinheit. Verständlichkeit schafft das nicht, eine nach vorne gerichtete Klimapolitik auch nicht.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes

Wenn die neuen Klimaziele allerdings nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen - dann besteht erneut begründeter Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Denn das Bundesverfassungsgericht verweist in seiner Entscheidung auf Artikel 20 a des Grundgesetzes - Zitat :"Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."

Wird das Paris-Ziel nicht erreicht, steigt der Meeresspiegel – Deutschlands Küstenlinie wird sich verändern, Teile des Landes werden dadurch unbewohnbar. Menschen werden ihre Lebensgrundlage und ihren Wohlstand verlieren. Teile von Deutschland werden in Dürrezeiten unter Wassermangel leiden, es wird zu regionalen Verteilungsungerechtigkeiten kommen. Nicht nur nachfolgende Generationen sind davon in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit bedroht, alle, die jetzt noch ein paar Jahrzehnte Lebenszeit vor sich haben, werden die Veränderungen zu spüren bekommen. Der Klimawandel bedroht nicht nur unseren Wohlstand, sondern Frieden und Freiheit. Wir sollten deshalb jetzt handeln, um die Veränderung mit zu gestalten, bevor sie über uns hereinbricht. Das neue Klimaschutzgesetz taugt dafür leider nicht.