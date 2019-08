Die Debatte über ein Denkmal in Berlin zur Erinnerung an die polnischen Opfer des NS-Terrors geht weiter.

Der Vize-Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Loew, verteidigte das Vorhaben gegen Kritik. Er sagte im Deutschlandfunk, Symbole seien als emotionaler Ort des Erinnerns wichtig. Die Deutschen könnten damit zeigen, dass sie sich der Täterrolle und der Verantwortung gegenüber Polen bewusst seien. Neben dem Denkmal müsse es aber weitere Angebote der Erinnerung geben, etwa Vorträge, Schulungen oder Ausstellungen.



Loew räumte ein, dass Bedenken gegen ein nationales Mahnmal ihre Berechtigung hätten. Tatsächlich komme es auf einer Seite zu einer "Nationalisierung der Erinnerung". "Auf der anderen Seite sind diese Menschen aber auch gerade als Polen umgebracht worden oder als Ukrainer oder als Vertreter anderer Nationen." Deshalb sei es natürlich auch richtig, in übernationalen Maßstäben zu erinnern.



Eine Initiative um den SPD-Politiker Meckel plädiert dafür, statt des Mahnmals für polnische Opfer einen Ort des Gedenkens an alle Opfer des NS-Vernichtungskriegs im Osten zu errichten. In erster Linie müsse ein Dokumentationszentrum gebaut werden, das über die geschichtlichen Zusammenhänge der Ereignisse vor 80 Jahren informiere.

Polnischer Botschafter pocht auf Reparationsforderungen

Die aktuellen Reparationsforderungen Polens sieht der Vize-Direktor des Deutschen Polen-Instituts kritisch. Sie haben nach seiner Einschätzung kaum eine Chance und seien innenpolitisch durch den Wahlkampf motiviert. Alle seriösen Rechtsgutachten gingen davon aus, dass keine Reparationen mehr eingefordert werden könnten. Etwas anderes seien aber die moralischen Fragen. So könnte Deutschland beispielsweise ein Zeichen setzen und wichtige Bauwerke, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, wieder aufbauen.



Der polnische Botschafter in Berlin, Przyłebski, sagte der Nachrichtenagentur AFP, wenn Deutschland ein moralisches Vorbild für die Aufarbeitung der eigenen Geschichte sein wolle, dann solle das Land über eine Lösung des Problems nachdenken.