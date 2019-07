Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Organisation "Sea-Eye" darf nicht in Malta anlegen.

Die Behörden untersagten der Besatzung, in maltesische Hoheitsgewässer einzufahren. Das Schiff hat 65 gerettete Bootsflüchtlinge an Bord. Die Besatzung hatte die Migranten nach eigenen Angaben am Freitag auf einem Schlauchboot im Mittelmeer entdeckt.



Unterdessen erhielten die Menschen an Bord des italienischen Rettungsschiffes "Alex" die Erlaubnis, in Lampedusa an Land zu gehen. Das teilte das Innenministerium mit. Das Schiff mit 41 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten war zuvor trotz eines Verbots durch Innenminister Salvini in den Hafen der italienischen Mittelmeerinsel eingelaufen. Die jetzige Entscheidung habe die Finanzpolizei zu Ermittlungszwecken getroffen, hieß es weiter. Diese untersteht nicht Salvinis Innenministerium, sondern dem Finanzministerium.