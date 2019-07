Malta hat sich bereiterklärt, alle 65 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" an Land zu lassen. Die Menschen würden umgehend auf andere europäische Länder verteilt, teilten die Behörden Maltas nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Vertretern Deutschlands mit.

Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Zuvor hatte Malta der Besatzung des Rettungsschiffs untersagt, in maltesische Hoheitsgewässer einzufahren.



Auf der italienischen Insel Lampedusa gingen 46 Migranten von Bord des Segelbootes "Alex". Die Behörden beschlagnahmten Medienberichten zufolge das Schiff der italienischen Hilfsorganisation "Mediterranea". Es war trotz Verbots in den Hafen eingelaufen. Gegen die Besatzung wird ermittelt.



Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, kritisierte die Flüchtlingspolitik des italienischen Innenministers Salvini als unmenschlich und unverantwortlich. Er sabotiere willentlich die Rettung aus Seenot und nehme damit den Tod vieler Menschen in Kauf, sagte Barley den Zeitungen der Funke Mediengruppe.