Blut und Blutprodukte werden knapp in den Krankenhäusern, sagt das DRK. (imago / blickwinkel/ McPhotox /Erwin Wodicka)

Vor den Sommerferien seien die Blutspenden stark zurückgegangen, sagte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe im Moment bis zu 30 Prozent weniger Spenden, deshalb seien die Reserven fast aufgebraucht. Das DRK sieht die Gründe dafür unter anderem in einem hohen Bedarf an Blutprodukten in den Krankenhäusern, in denen derzeit viele wegen der Coronapandemie verschobene Operationen nachgeholt würden. Zugleich würden viele Menschen derzeit Urlaubsreisen nachholen, die sie in der Pandemie absagen oder verschieben mussten. Auch dadurch gebe es weniger Blutspenden.

Nach Angaben des DRK spenden in Deutschland rund drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut. Um die Versorgung mit Blutpräparaten zu sichern, müssten es den Angaben zufolge aber doppelt soviele sein.

