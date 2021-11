Jan-Lennard Struff bei seinem Einzel gegen Djokovic. (Barbara Gindl/APA/dpa)

Sie setzte sich in der Finalrunde in Innsbruck auch ohne ihren Spitzenspieler Alexander Zverev durch: Im abschließenden Doppel holten Kevin Krawietz und Tim Pütz den notwendigen Punkt gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Nikola Cacic. Heute spielt Deutschland gegen Österreich und kann mit einem weiteren Erfolg den Gruppensieg und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in den USA hat Timo Boll die Bronzemedaille sicher. Er besiegte in Houston den US-Amerikaner Kanak Jha mit 4:2 und kämpft nun in der Runde der letzten Vier um Silber oder Gold.

