Deutschland hat das Eishockey-WM-Halbfinale gegen die USA gewonnen. (Jussi Nukari / Lehtikuva / dpa / Jussi Nukari)

Fredrik Tiffels erzielte in der Overtime das goldene Tor. In der regulären Spielzeit hatten im finnischen Tampere Tiffels (13. Minute), Maksymilian Szuber (17.), Marcel Noebels (59.) getroffen. Damit hat Deutschland bereits die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. 1953 war die DEB-Auswahl bei nur vier Teilnehmern Vize-Weltmeister geworden. Damals war das Turnier in einer Gruppenphase ohne K.o.-Spiele ausgetragen worden.

Im Finale morgen trifft Deutschland auf Rekord-Weltmeister Kanada, der sein Halbfinale zuvor gegen Lettland 4:2 gewonnen hatte. Sollte ein Sieg gegen Kanada gelingen, wäre der größte deutsche Eishockey-Erfolg jemals perfekt.

