Luca Witzke aus Deutschland im Vorrundenspiel gegen Algerien (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Der Gegner am Abend in Kattowitz ist Argentinien. Am Samstag und Montag stehen Spiele gegen die Niederlande und WM-Mitfavorit Norwegen auf dem Programm. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. In der Vorrunde hatte die deutsche Mannschaft alle drei Spiele gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.