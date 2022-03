Zudem habe der Vorstand beschlossen, keine neuen Projekte oder Initiativen mit Institutionen in Russland zu beginnen, wurde am Abend in Köln mitgeteilt. Die Internationale Raumstation ISS sei von dem Beschluss nicht berührt, da die Zuständigkeit hier bei der Europäischen Raumfahrtagentur Esa und der US-Raumfahrtbehörde Nasa liege. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt führte aus, als eine der größten Forschungsorganisationen in Europa sei man der internationalen Zusammenarbeit verpflichtet. Mit seinen Mitarbeitenden aus 96 Ländern stehe man für ein friedliches Miteinander aller Nationen und Menschen.

