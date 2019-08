Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat den Vorstoß des stellvertretenden Unions-Fraktionsvorsitzenden Linnemann, zurückgewiesen, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen später einzuschulen.

An der Schulpflicht gebe es nichts zu rütteln, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Nötig sei allerdings eine gezielte Sprachförderung von Anfang an. Dazu müssten auch Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden - zum Beispiel durch begleitende Sprachvermittlung an Schulen. Linnemann hatte erklärt, ein Kind, das kaum deutsch könne, habe auf einer Grundschule nichts zu suchen. Hier müsse die Vorschulpflicht greifen. SPD, Grüne und Linke hatten den Vorstoß heftig kritisiert und dem CDU-Politiker Populismus vorgeworfen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, stellte sich dagegen hinter Linnemann.