Der Waldbestand in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten leicht gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, ist knapp 30 Prozent der Gesamtfläche mit Wald bedeckt. Das sind mehr als 106.000 Quadratkilometer. 1992 waren es etwa 2.000 Quadratkilometer weniger. Am meisten Wald gibt es mit rund 41 Prozent in Rheinland-Pfalz, am wenigsten in Bremen mit 1,1 Prozent.