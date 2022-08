Deutschlands Dennis Schröder (l.) und der slowenische Superstart Lika Doncic im Zweikampf. (Angelika Warmuth / dpa )

Beste deutsche Werfer waren in München die USA-Profis Dennis Schröder mit 17 und Franz Wagner mit 16 Punkten. Für die deutsche Mannschaft war es der siebte Sieg hintereinander in der WM-Qualifikation. Der Erfolg gibt dem Team zudem Rückenwind für die bevorstehende Europameisterschaft. Die deutsche Mannschaft hat ihr erste Spiel am kommenden Donnerstag in Köln gegen Frankreich.

Die Basketball-Weltmeisterschaft findet in rund einem Jahr auf den Philippinen, in Japan sowie in Indonesien statt.

