Auswärtiges Amt bestellt wegen Hinrichtung von Demonstranten den iranischen Botschafter ein. (Markus Heine dpa/lbn)

Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Bundesaußenministerin Baerbock hatte der iranischen Führung nach Vollstreckung des Todesurteils "Menschenverachtung" vorgeworfen. Der Demonstrant sei in einem perfiden Schnellverfahren abgeurteilt und hingerichtet worden, weil er anderer Meinung als das Regime gewesen sei. Die Grünenpolitikerin kündigte eine harte Reaktion der Europäischen Union an. Auch die UNO verurteilte die Hinrichtung in Teheran aufs Schärfste.

Das Regime im Iran geht hart gegen die Protestwelle im Land vor. Weitere Menschen wurden wegen der Proteste zum Tode verurteilt.

