Bundespräsident Steinmeier hat Recep Tayyip Erdogan in Berlin mit militärischen Ehren empfangen. Zum Mittagessen wird auch Kanzlerin Merkel den türkischen Präsidenten treffen und will dabei nach eigenen Angaben Klartext reden. Ob es anschließend eine Pressekonferenz gibt, ist noch unklar. Grund ist der Regimekritiker Can Dündar.

Nach der Ankunft im Schloss Bellevue trugen sich Erdogan und seine Ehefrau ins Goldene Buch ein. Anschließend schritten er und Steinmeier die militärische Ehrenformation ab. Danach war ein Vier-Augen-Gespräch geplant.



Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, bei ihrem Treffen mit Erdogan auch kritische Themen anzusprechen. Sie betonte am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen", die Lage der Menschenrechte in der Türkei sei "nicht so, wie ich mir das vorstelle". Allerdings sei die Türkei in dieser Hinsicht kein Einzelfall. Deutsche Wirtschaftshilfen zur Überwindung der türkischen Finanzkrise schloss die Kanzlerin aus. Stattdessen müsse die wirtschaftliche Zusammenarbeit gestärkt werden. "Die Türkei ist ein Nato-Mitglied, schauen Sie sich mal die Nachbarschaft der Türkei an, dann haben wir die Instabilität vor unserer Haustür: Das kann unter gar keinen Umständen unser Interesse sein", sagte Merkel.



Ob sich Erdogan nach dem Treffen mit der Kanzlerin der Presse stellt, ist unklar. Mehrere Medien berichten, der türkische Präsident wolle die Veranstaltung absagen, wenn der regimekritische türkische Journalist Can Dündar daran teilnimmt. Dündar lebt seit zwei Jahren in Deutschland im Exil. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll die türkische Regierung bereits am Montag seine Auslieferung beantragt haben.



Der Grünen-Politiker Özdemir sagte im Dlf, die Bundesregierung müsse Erdogan "bei jeder sich bietenden Gelegenheit" klar machen, dass das "türkische Unterdrückungssystem" in Deutschland nicht gelte. Özdemir kritisierte erneut, dass Erdogan einen offiziellen Staatsbesuch mit militärischen Ehren bekommt. "Ein Arbeitstreffen hätte ich angemessener gefunden", sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. "Dann hätte es wahrscheinlich auch mehr Formate gegeben für eine Diskussion." Als Beispiele nannte Özdemir die fünf Deutschen, die aus Sicht der Bundesregierung wegen politischer Gründe in der Türkei inhaftiert sind, und eine kürzlich freigeschaltete App, die es laut einem Medienbericht im Ausland lebenden Türken ermöglicht, Erdogan-Kritiker bei türkischen Behörden zu denunzieren.



Der türkische Präsident war gestern Mittag in Deutschland angekommen und nimmt heute in Berlin seine politischen Gespräche auf. Bundespräsident Steinmeier empfängt ihn am Vormittag mit militärischen Ehren. Anschließend kommen beide zu einer Unterredung zusammen (Audio-Link). Die Kanzlerin trifft Erdogan zum Mittagessen.



Der AKP-Politiker Yeneroglu betonte im Deutschlandfunk, dass die Türkei nicht die alleinige Schuld an der stetigen Verschlechterung des deutsch-türkischen Verhältnisses habe. Die 2016 vom Bundestag beschlossene Armenier-Resolution habe viele Landsleute in der Türkei verletzt.



Am Nachmittag wollen in Berlin zehntausende Menschen gegen die Politik der türkischen Regierung protestieren. Nichtregierungsorganisationen haben zu Mahnwachen und Demonstrationen aufgerufen. Vertreter deutscher Parteien und türkischer und kurdischer Initiativen und Verbände haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Kritik richtet sich besonders gegen die Unterdrückung von Demokratie, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in der Türkei.



Beim Staatsbesuch gilt die höchste Sicherheitsstufe. Vor allem das Regierungsviertel und besonders rings um das Hotel Adlon am Brandenburger Tor, wo Erdogan wohnt, sind die Auswirkungen für Anwohner, Passanten und Touristen zu spüren. Bis zu 4.200 Polizisten sind im Einsatz.