Der türkische Präsident Erdogan wird sein Programm bei seinem Deutschland-Besuch in der nächsten Woche offenbar reduzieren.

Nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin verzichtet Erdogan aller Voraussicht nach auf einen großen Auftritt vor tausenden Menschen. Eine Rede in einer großen Halle wie 2014 in Köln und 2015 in Karlsruhe sei nicht geplant. Es sei aber möglich, dass Erdogan bei der Eröffnung der Kölner Ditib-Moschee am 29. September eine kurze Ansprache halte.



Auch die ursprüngliche Überlegung Erdogans, zusammen mit Bundespräsident Steinmeier mit türkischstämmigen Bürgern zusammenzutreffen, wird wohl verworfen. Aus dem Bundespräsidialamt hieß es, eine solche gemeinsame Veranstaltung sei nicht geplant. Die Türkei hatte sich dieses Zusammentreffen gewünscht. Oppositionspolitiker kritisieren, dass Erdogan mit militärischen Ehren und Staatsbankett empfangen wird. Ein Arbeitsbesuch hätte ihrer Ansicht nach ausgereicht.