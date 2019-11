US-Außenminister Pompeo ist zu einem zweitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen.

Seine Maschine landete nach Angaben der US-Botschaft am Abend in Nürnberg. Pompeo trifft zunächst amerikanische Soldatinnen und Soldaten, die in Grafenwöhr und Vilseck stationiert sind. Morgen besucht er in Mödlareuth nördlich von Hof gemeinsam mit Bundesaußenminister Maas die ehemalige innerdeutsche Grenze und reist anschließend nach Leipzig und Halle weiter. Am Freitag sind dann Gespräche mit Bundeskanzlerin Merkel, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Finanzminister Scholz geplant.