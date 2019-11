US-Außenminister Pompeo beginnt heute seinen zweitägigen Aufenthalt in Deutschland.

Zunächst besucht er gemeinsam mit Bundesaußenminister Maas die ehemalige innerdeutsche Grenze. In Leipzig ist anschließend ein Gespräch mit Zeitzeugen geplant. Am Abend wollen Maas und Pompeo in Halle ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen. Dort hatte ein Rechtsextremist Anfang Oktober einen Anschlag auf eine Synagoge verübt und zwei unbeteiligte Passanten getötet. Morgen ist unter anderem ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.