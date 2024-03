Die Bundeswehr stellt zwei Hercules-Transportflugzeuge für Luftbrücke bereit (Archivfoto). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / U.S. Air Force)

Bundesverteidigungsminister Pistorius gab nach Angaben seines Ministeriums den entsprechenden Auftrag an die Luftwaffe. Dafür stelle die Bundeswehr zwei Hercules-Transportflugzeuge bereit, die jeweils bis zu 18 Tonnen Last transportieren könnten. Der Einsatz könnte Ende kommender Woche beginnen. Den Menschen in Gaza fehle es am Nötigsten, erklärte Pistorius. Deutschland wolle seinen Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekämen. Das US-Militär hat seit Anfang März mehrmals Lebensmittel über dem Gazastreifen abgeworfen.

Erstmals seit Wochen kam wieder ein Hilfskonvoi in Gaza-Stadt im Norden des Palästinensergebiets an. Sechs Lastwagen mit Gütern des Welternährungsprogramms seien über einen neuen Korridor aus Israel in den Norden des Gazastreifens gelangt, teilte die israelische Armee mit. Ob dieser Korridor nun häufiger genutzt wird, ist unklar.

