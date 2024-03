Die Deutsche Marine verfügt über Versorgungsschiffe wie die hier abgebildete "Bonn". (picture alliance / Hauke-Christian Dittrich / Hauke-Christian Dittrich)

Das Magazin "Spiegel" meldet, derzeit laufe die Abstimmung mit den internationalen Partnern. Geprüft werde unter anderem eine Beteiligung der Deutschen Marine, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf das Auswärtige Amt. Denkbar sei auch der Einsatz deutscher Pioniere beim Bau eines provisorischen Hafens vor dem Palästinensergebiet, der von den USA erwogen wird.

Von der Leyen hofft auf Start am Wochenende

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geht davon aus, dass die Hilfslieferungen in Kürze starten. Sie hoffe auf eine Eröffnung des Korridors noch an diesem Wochenende, sagte sie nach einem Treffen mit dem zyprischen Präsidenten Christodoulidis im Hafen von Larnaka. Von dort aus sollen Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente vor die Küste des Palästinensergebietes gebracht und dann in kleineren Booten an Land geschafft werden. Vertreter der Vereinten Nationen hatten zuletzt im Weltsicherheitsrat vor dem Hungertod tausender Zivilisten im Gazastreifen gewarnt.

Biden will Hilfen ermöglichen

Die Pläne für den Bau eines Hafens hatte auch US-Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation angesprochen. Details des Vorhabens sind aber noch nicht bekannt. Was bisher an Hilfslieferungen bei den Menschen ankomme, sei deutlich zu wenig und werde zu langsam geliefert, hieß es von der US-Regierung. Gebaut werden soll ein temporärer Pier, an dem große Schiffe andocken können. Bislang gibt es im gesamten Gazastreifen keinen Tiefwasserhafen. Israel hat sich nach Angaben der israelischen Zeitung "Haaretz" mit Hilfslieferungen über den Seeweg einverstanden erklärt.

