Die Bundesregierung hat eine umfangreiche Strategie für den Umgang mit digitalen Daten vorgelegt. Kanzleramtsminister Braun sagte, Ziel sei es, die Daten, die in der Gesellschaft vorlägen, auch zu nutzen.

90 Prozent der Informationen würden bislang nicht weiter ausgewertet. Dazu soll unter anderem jedes Bundesministerium einen sogenannten "Chief Data Scientist" erhalten, um die Zugänglichkeit von Daten zu verbessern. Die Ministerien sollen dabei Vorreiter bei der Bereitstellung von Daten werden.



Ein weiterer Schwerpunkt der rund 240 Maßnahmen umfassenden Strategie ist es, eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen, etwa für Wirtschaft und Forschung. Dabei geht es insbesondere um das Projekt Gaia X, mit dem die Bundesregierung europaweit geltende Standards für digitale Infrastruktur etablieren und so die Abhängigkeit von US-amerikanischen Anbietern verringern will.



Auch beim Thema Big Data sollen Instrumente für eigene Lösungen geschaffen werden. So sollen Unternehmen zur Bereitstellung von Daten in gemeinsame Pools motiviert werden, aus denen jeweils die gesamte Branche profitieren soll. Dabei sollen Treuhänder über die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung der gespeicherten Informationen wachen.



Digitalstaatsministerin Bär sagte, Daten seien die Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen. Das gelte für Wirtschaft und Zivilgesellschaft, aber auch für Regierungshandeln. Kanzleramtsminister Braun ergänzte, die Bedeutung digitaler Datenströme sei im Zuge der Corona-Pandemie noch zentraler geworden. Die Bundesregierung wolle 2021 nutzen, um digitale Bildung voranzubringen.

