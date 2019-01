Die Bundesregierung hat Zeitungsinformationen zufolge ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert.

Das Bundeswirtschaftsministerium rechne im neuen Jahreswirtschaftsbericht für 2019 nur noch mit einem Wachstum von 1,0 Prozent, wie das "Handelsblatt" berichtet. In ihrer Herbstprognose war die Bundesregierung noch von 1,8 Prozent ausgegangen. Als Gründe werden demnach unter anderem eine schwächer laufende Weltwirtschaft sowie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem EU-Austritt Großbritanniens genannt. Für 2020 rechne die Bundesregierung dann wieder mit einem stärkeren Wachstum in Höhe von 1,6 Prozent. Der Jahreswirtschaftsbericht wird in der kommenden Woche vorgestellt.