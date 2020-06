Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in den USA wird über Rassismus unter Polizisten debattiert - auch in Deutschland. Die SPD-Vorsitzende Esken forderte ein härteres Vorgehen, andere Politiker warnen vor Generalverdacht.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Middelberg, sieht kein strukturelles Rassismusproblem. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio), zwar gebe es Fälle von Rassismus unter Polizeibeamten. Er sehe aber nicht, dass die deutsche Polizei unterwandert sei. Middelberg wies zugleich die Forderung der SPD-Vorsitzenden Esken zurück, für Beschwerden wegen Gewalt und Rassismus bei der Polizei eine unabhängige Stelle einzurichten. Mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie Ombudsstellen gebe es bereits ausreichend Anlaufmöglichkeiten.



Esken hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, auch in Deutschland gebe es latenten Rassismus in den Reihen der Polizei. Die große Mehrheit der Polizeibediensteten stehe solchen Tendenzen aber kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe, betonte die SPD-Vorsitzende.



Auch das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin steht weiter in der Kritik. Dort müssen Beamte bei entsprechenden Vorwürfen künftig nachweisen, dass sie nicht diskriminiert haben. Anderenfalls drohen Strafzahlungen. Einige Bundesländer wie etwa Bayern kritisieren das neue Gesetz und fürchten negative Auswirkungen auf die Arbeit von Polizei und Behörden.