Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnt mehr Gerechtigkeit in Deutschland an.

Zwar sei der Großen Koalition mehr gelungen, als in der Öffentlichkeit angekommen sei, sagte DGB-Chef Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. An wichtigen Stellschrauben werde jedoch nicht angesetzt. Im internationalen Vergleich drifteten die Einkommen in der Bundesrepublik besonders stark auseinander. In deutschen Städten prallten ein öffentlich zur Schau gestellter Reichtum und ein Heer an Obdachlosen aufeinander, erklärte Hoffmann.



Arbeitgeberpräsident Kramer sprach sich dafür aus, längere Wochenarbeitszeiten zu ermöglichen. Es gehe dabei aber nicht um Mehrarbeit, sagte er der dpa. Der Rahmen, in dem sich die Unternehmen bewegen könnten, müsse neu justiert werden. Er kritisierte zudem die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen. Das lasse sich in einer digital und international vernetzten Welt der Wirtschaft nicht einhalten, meinte Kramer.