Die Einwohnerzahl in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen.

Ende 2018 lebten rund 83 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. 2017 waren es 82,8 Millionen. Als Grund für die Steigerung nennt die Behörde in ihrer Schätzung die Zuwanderung. Ohne sie wäre es demnach zu einem Minus gekommen, weil die Zahl der Todesfälle weiterhin über jener der Geburten lag. Demnach waren es etwa 960.000 Tote und rund 800.000 Neugeborene.