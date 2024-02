Mehr Geld für Verteidigung

Fahnen der NATO und Deutschlands (picture alliance / SULUPRESS.DE / Joerg Waterstraat / SULUPRESS.DE)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wendet die Bundesregierung für das laufende Jahr umgerechnet mehr als 73 Milliarden Dollar auf. Dies ist für Deutschland in absoluten Zahlen ein Rekordwert. Dokumenten aus dem NATO-Archiv zufolge war dies zuletzt 1992 der Fall gewesen. In den Jahren des Kalten Krieges hatte die Quote meist bei über drei Prozent gelegen.

Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten treffen sich heute und morgen in Brüssel. NATO-Generalsekretär Stoltenberg informiert die Bündnispartner dann über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr etwa 20 der 31 NATO-Staaten das Zwei-Prozent-Ziel erreichen. Weiteres Thema der NATO-Beratungen sind die Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Bündnisverteidigung. Das Treffen wird von kontroversen Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Trump überschattet.

Debatten über Trump-Äußerungen erwartet

Im Rahmen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe werden bei der zweitägigen Konferenz auch die Waffenlieferungen an das russische Nachbarland koordiniert, um eine direkte Kriegsbeteiligung der NATO zu vermeiden. Verteidigungsminister Pistorius vertritt Deutschland bei den Gesprächen.

Der frühere US-Präsident und wahrscheinliche Kandidat der Republikanischen Partei für die kommende Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, Trump, hatte im Vorfeld des NATO-Treffens mit Äußerungen bei einer Wahlkampfveranstaltung für Unmut und internationale Kritik gesorgt. Trump kündigte an, im Falle seiner erneuten Präsidentschaft die US-Unterstützung von NATO-Staaten an deren Verteidigungsausgaben zu knüpfen.

